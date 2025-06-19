Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ереване арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца

В Ереване суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Армен Фероян.

В Ереване суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Армен Фероян.

Защита планирует обжаловать это решение, заявив о его незаконности.

— Должен сообщить, что беззаконие сегодня возобладало. Карапетяна незаконным решением арестовали. Наша борьба продолжится. Мы обжалуем это. Это вершина абсурда. При отсутствии аргументов человека арестовывают, — отметил он, уточнив, что арест продлится два месяца.

Адвокат Лиана Гаспарян добавила, что сторона защиты еще не ознакомилась с решением суда и выразила надежду на справедливое решение в ближайшем будущем.

Сам Карапетян назвал свой арест незаконным и обвинения — сфабрикованными. По его словам, суд «доказал, что все еще не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без указаний сверху». Бизнесмен также поблагодарил граждан за поддержку, заявив: «Я всегда буду рядом со своим народом, со святой Армянской апостольской церковью, не щадил и не пожалею сил и энергии ради улучшения жизни родины и армянства, ради построения благополучного и безопасного будущего», передает ТАСС.

В Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, которого назвал «негодяем» премьер-министр страны Никол Пашинян. Бизнесмен и политик вступили в перепалку после того, как Пашинян жестко раскритиковал армянскую церковь и потребовал назначить для нее нового главу. Кто такой Самвел Карапетян, с чего начался его конфликт с премьер-министром и за что на него возбудили дело — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше