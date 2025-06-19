Суд в Ереване арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца

Сам Карапетян назвал свой арест незаконным и обвинения — сфабрикованными. По его словам, суд «доказал, что все еще не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без указаний сверху». Бизнесмен также поблагодарил граждан за поддержку, заявив: «Я всегда буду рядом со своим народом, со святой Армянской апостольской церковью, не щадил и не пожалею сил и энергии ради улучшения жизни родины и армянства, ради построения благополучного и безопасного будущего», передает ТАСС.