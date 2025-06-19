Суд в Ереване арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца

В Ереване суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Армен Фероян.
Защита планирует обжаловать это решение, заявив о его незаконности.
— Должен сообщить, что беззаконие сегодня возобладало. Карапетяна незаконным решением арестовали. Наша борьба продолжится. Мы обжалуем это. Это вершина абсурда. При отсутствии аргументов человека арестовывают, — отметил он, уточнив, что арест продлится два месяца.
Адвокат Лиана Гаспарян добавила, что сторона защиты еще не ознакомилась с решением суда и выразила надежду на справедливое решение в ближайшем будущем.
Сам Карапетян назвал свой арест незаконным и обвинения — сфабрикованными. По его словам, суд «доказал, что все еще не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без указаний сверху». Бизнесмен также поблагодарил граждан за поддержку, заявив: «Я всегда буду рядом со своим народом, со святой Армянской апостольской церковью, не щадил и не пожалею сил и энергии ради улучшения жизни родины и армянства, ради построения благополучного и безопасного будущего», передает ТАСС.
В Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, которого назвал «негодяем» премьер-министр страны Никол Пашинян. Бизнесмен и политик вступили в перепалку после того, как Пашинян жестко раскритиковал армянскую церковь и потребовал назначить для нее нового главу. Кто такой Самвел Карапетян, с чего начался его конфликт с премьер-министром и за что на него возбудили дело — в материале «Вечерней Москвы».