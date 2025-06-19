Bloomberg: США готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Вашингтон может тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и предоставить в аренду бомбардировщик B-2. Это позволит Тель-Авиву самостоятельно уничтожить ядерный объект в Фордо. Также рассматривается вариант, при котором США передадут Израилю не только бомбу и самолет, но и пилота для проведения одной или двух атак в формате краткосрочной аренды с полным обслуживанием.