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Bloomberg: США готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни

США могут нанести удар по Ирану 21−22 июня.

Источник: Комсомольская правда

По информации агентства Bloomberg, американские власти готовятся к возможной атаке на Иран. Источники сообщают, что удар может произойти 21−22 июня, но планы могут измениться. Высокопоставленные чиновники из ряда федеральных ведомств США активно участвуют в подготовке.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Вашингтон может тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и предоставить в аренду бомбардировщик B-2. Это позволит Тель-Авиву самостоятельно уничтожить ядерный объект в Фордо. Также рассматривается вариант, при котором США передадут Израилю не только бомбу и самолет, но и пилота для проведения одной или двух атак в формате краткосрочной аренды с полным обслуживанием.

Платформа Polymarket оценивает вероятность военного удара США по Ирану до июля 2025 года более чем в 75%. По данным сервиса, пользователи считают шансы на атаку равными 77%. Утром в среду этот показатель достигал 81%, хотя во вторник днем он составлял лишь 45%.