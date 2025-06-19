Челябинскую область включили в список регионов с наименьшим кадровым резервом

Анализ рынка труда в этой части проведен специалистами группы FinExpertiza. Они выяснили, что в 2024 году кадровый резерв в России сократился до 6,5% от нынешнего числа работающих. Челябинская область была помещена в топ-10 российских регионов с наименьшим отношением кадрового резерва к числе занятых. В нашем регионе этот показатель равен 4,1%, Челябинская область по нему находится на 10 месте в стране в нижней части списка. Если говорить в абсолютных цифрах, то в Челябинской области в 2024 году в кадровом резерве находилось 75 083 человек. На одну вакансию приходилось 1,7 человек из кадрового резерва.