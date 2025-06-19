Хуснуллин назвал сроки восстановления российского приграничья

Восстановление российских приграничных территорий, пострадавших от ВСУ, будет продолжаться один-два года. Темпы будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сказать, что вот за эти сроки мы закончим восстановление — нельзя. Работа по восстановлению будет абсолютно живая. Определили определенный этап, скажем, до 30 км, запустили. Дальше определили следующий этап, запустили», — приводит его слова агентство ТАСС.
По словам вице-премьера, сейчас часть территорий находятся в зоне досягаемости артиллерии. Поэтому по мере того, какая будет линия соприкосновения, будет и понятен план действий.
Хуснуллин добавил, что у РФ большой опыт в восстановлении территорий. Например, если сравнить Курскую область с новыми регионами, это очень небольшая часть, подлежащая восстановлению. Поэтому все восстановительные работы будут выполнены, заверил вице-премьер.
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