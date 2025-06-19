Хуснуллин назвал сроки восстановления российского приграничья

«Сказать, что вот за эти сроки мы закончим восстановление — нельзя. Работа по восстановлению будет абсолютно живая. Определили определенный этап, скажем, до 30 км, запустили. Дальше определили следующий этап, запустили», — приводит его слова агентство ТАСС.