Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в «ближайшие дни»

Соединённые Штаты готовятся нанести удар по иранской территории в «ближайшие дни», сообщает Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на информацию, полученную от источников к атаке готовятся высокопоставленные чиновники из США.
«Потенциальная атака может быть совершена 21−22 июня, однако есть вероятность, что планы изменятся», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что «высшее руководство ряда федеральных агентств» Соединённых Штатов также осуществляет подготовку к удару по Ирану.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пока воздержался от начала атаки. По информации СМИ, он намерен «посмотреть», откажется ли Тегеран от ядерной программы.
По данным ABC, Соединённые Штаты могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране.