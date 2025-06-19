Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Хоккайдо, угрозы цунами нет

На севере Японии, у побережья острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 6,1, зафиксированное под дном Тихого океана. Об этом стало известно в четверг, 19 июня.
Японское метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, сообщило, что угрозы цунами не существует.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, транспорт функционирует в обычном режиме. Землетрясение ощущалось в широких районах Хоккайдо, передает ТАСС.
Накануне землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан.
В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано мощное землетрясение. Подземные толчки произошли в 3:51 по местному времени (21:51 1 июня по московскому времени) с магнитудой 5,9.
23 апреля около 12:50 по московскому времени в Стамбуле произошло первое землетрясение магнитудой 6,2, после чего жители города вышли на улицу. Уже спустя порядка 10−15 минут Управление по ликвидации стихийных бедствий сообщило о фиксации серии повторных подземных толчков магнитудой 4,4.