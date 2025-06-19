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Лето на Южном Урале уходит в отпуск: синоптики прогнозируют ненастную погоду

Синоптики прогнозируют в Челябинской области ненастную погоду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 70% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Днем в четверг, 19 июня, будет облачно с прояснениями, прошумят кратковременные, местами — сильные дожди, грозы. Не исключен град. Утром кое-где образуются туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.

После обеда столбики термометров покажут плюс 20−25 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня пойдет дождь, местами — сильный, прозвучит гроза, плюс 21−23 после полудня.

Напомним, действует штормовое предупреждение: днем 19 июня в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более. Из-за обильных осадков возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.