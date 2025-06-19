Лето на Южном Урале уходит в отпуск: синоптики прогнозируют ненастную погоду

Днем в четверг, 19 июня, будет облачно с прояснениями, прошумят кратковременные, местами — сильные дожди, грозы. Не исключен град. Утром кое-где образуются туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
После обеда столбики термометров покажут плюс 20−25 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня пойдет дождь, местами — сильный, прозвучит гроза, плюс 21−23 после полудня.
Напомним, действует штормовое предупреждение: днем 19 июня в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более. Из-за обильных осадков возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.