Лето на Южном Урале уходит в отпуск: синоптики прогнозируют ненастную погоду

Напомним, действует штормовое предупреждение: днем 19 июня в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более. Из-за обильных осадков возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.