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ВСУ использовали храмы в Курской области как укрепления для запуска дронов

Украинские боевики размещали в храмах пункты временной дислокации и склады.

Источник: Аргументы и факты

Во время оккупации приграничной территории Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали храмы как укрепления для запуска дронов, сообщил aif.ru военный священник, протоиерей Александр Зинченко.

Он отметил, что все храмы, которые были на временно оккупированной территории получили повреждения. Некоторые оказались более разрушены, другие пострадали меньше.

«Все храмы повреждены, где-то больше, где-то меньше. Боевики ВСУ использовали храмы как пункты временной дислокации. В некоторых церквях были склады, где-то с медицинским уклоном использовали. В Казачьей Локне в храме боевики ВСУ собирали и запускали дроны», — рассказал священник.

Ранее протоиерей Зинченко сообщил, что из Ильинского храма в селе Заолешенка Суджанского района Курской области вывезли ростовую икону Ильи Пророка XIX века.