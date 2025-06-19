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Игорь Петренко погасил многомиллионный долг Екатерине Климовой

Актер Игорь Петренко практически полностью расплатился по алиментам перед бывшей супругой Екатериной Климовой.

Актер Игорь Петренко практически полностью расплатился по алиментам перед бывшей супругой Екатериной Климовой.

После расторжения брака Климова и Петренко подписали договорённость, в соответствии с которой артист обязывался перечислять бывшей супруге установленную сумму на обеспечение общих сыновей. Тем не менее, в определенный период Игорь перестал справляться с выполнением этих условий.

В минувшем году задолженность многодетного родителя перед экс-женой превысила 10-миллионную отметку. Платежеспособность Петренко серьезно пострадала из-за пандемии, когда его активность в театральных постановках и кинопроектах существенно сократилась.

Дополнительным фактором стало появление на свет трёх дочерей в новом союзе с актрисой Кристиной Бродской. Артист предпринял попытку уменьшить размер выплат Климовой, подав соответствующее ходатайство в судебные инстанции, однако его просьба была отклонена.

Для полного погашения долга перед Екатериной Игорю потребовалось полтора года. Значительные суммы были перечислены летом и в осенние месяцы предыдущего года: сначала бывшей супруге было выплачено около трёх миллионов, затем последовал перевод пяти миллионов рублей. К февралю оставалось чуть более миллиона, к маю — приблизительно шестьсот тысяч, и теперь, наконец, настал момент, когда денежные разногласия между актерами ушли в историю.

Согласно данным, размещенным на портале службы судебных приставов, финальная сумма к выплате Петренко не превышает 15 тысяч рублей.

Несмотря на внушительные финансовые обязательства, артист неизменно продолжал деятельно участвовать в воспитании сыновей. Екатерина никогда не чинила препятствий для встреч детей с отцом, относясь к возникавшим трудностям с присущей ей мудростью.

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