Игорь Петренко погасил многомиллионный долг Екатерине Климовой

Актер Игорь Петренко практически полностью расплатился по алиментам перед бывшей супругой Екатериной Климовой.
После расторжения брака Климова и Петренко подписали договорённость, в соответствии с которой артист обязывался перечислять бывшей супруге установленную сумму на обеспечение общих сыновей. Тем не менее, в определенный период Игорь перестал справляться с выполнением этих условий.
В минувшем году задолженность многодетного родителя перед экс-женой превысила 10-миллионную отметку. Платежеспособность Петренко серьезно пострадала из-за пандемии, когда его активность в театральных постановках и кинопроектах существенно сократилась.
Дополнительным фактором стало появление на свет трёх дочерей в новом союзе с актрисой Кристиной Бродской. Артист предпринял попытку уменьшить размер выплат Климовой, подав соответствующее ходатайство в судебные инстанции, однако его просьба была отклонена.
Для полного погашения долга перед Екатериной Игорю потребовалось полтора года. Значительные суммы были перечислены летом и в осенние месяцы предыдущего года: сначала бывшей супруге было выплачено около трёх миллионов, затем последовал перевод пяти миллионов рублей. К февралю оставалось чуть более миллиона, к маю — приблизительно шестьсот тысяч, и теперь, наконец, настал момент, когда денежные разногласия между актерами ушли в историю.
Согласно данным, размещенным на портале службы судебных приставов, финальная сумма к выплате Петренко не превышает 15 тысяч рублей.
Несмотря на внушительные финансовые обязательства, артист неизменно продолжал деятельно участвовать в воспитании сыновей. Екатерина никогда не чинила препятствий для встреч детей с отцом, относясь к возникавшим трудностям с присущей ей мудростью.
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