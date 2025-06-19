Игорь Петренко погасил многомиллионный долг Екатерине Климовой

Для полного погашения долга перед Екатериной Игорю потребовалось полтора года. Значительные суммы были перечислены летом и в осенние месяцы предыдущего года: сначала бывшей супруге было выплачено около трёх миллионов, затем последовал перевод пяти миллионов рублей. К февралю оставалось чуть более миллиона, к маю — приблизительно шестьсот тысяч, и теперь, наконец, настал момент, когда денежные разногласия между актерами ушли в историю.