Юрист Соловьёв напомнил о новом порядке начисления отпускных и пособий

Новый порядок начисления отпускных и пособий ожидает граждан РФ после вступления в силу с 1 сентября изменённых правил расчёта среднего заработка, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Из формул будут исключены все ситуации, при которых сотрудник освобождается от работы с сохранением или частичным сохранением зарплаты. Соловьёв пояснил, что речь идёт о больничных, вынужденном простое по вине работодателя и оплачиваемых выходных по уходу за детьми-инвалидами.
По словам юриста, в соответствии с новыми правилами средний заработок будет привязан ко времени, которое сотрудник отработал фактически.
«Для расчёта выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — отметил эксперт, которого цитирует агентство «Прайм».
Юрист также подчеркнул, что новый порядок коснётся всех участников трудовых отношений. Он посоветовал работодателям начать подготовку к изменениям заблаговременно.
Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru дал прогноз, согласно которому средняя зарплата в России в 2025 году превысит 105 тысяч рублей.