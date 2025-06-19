Юрист Соловьёв напомнил о новом порядке начисления отпускных и пособий

Из формул будут исключены все ситуации, при которых сотрудник освобождается от работы с сохранением или частичным сохранением зарплаты. Соловьёв пояснил, что речь идёт о больничных, вынужденном простое по вине работодателя и оплачиваемых выходных по уходу за детьми-инвалидами.