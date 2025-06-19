Врач рассказала, почему стоит отказаться от случайных перекусов

Немецкие ученые выяснили, что всего пять дней перекусов вредной едой могут значительно повлиять на здоровье. Такое питание может чувствительность мозга к инсулину. Об этом KP.RU рассказал эндокринолог, д.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.
— Инсулинорезистентность тесно связана с развитием сахарного диабета, ожирения и снижением когнитивных функций (внимание, память, речь, мышление, — прим. ред.). Сомнительные перекусы могут иметь долгосрочные последствия для нашего здоровья и приводить к хроническим сбоям в работе организма, — отметила медик.
По словам Павловой, перекусы лучше исключить полностью. Даже если они не влияют на вес сразу, проблемы могут появиться позже. Оставлять перекусы можно только в том случае, если перерыв между приемами пищи больше пяти часов.
— В таком случае можно съесть что-то белково-углеводное. Например, банан или яблоко с йогуртом или кусочком сыра. Если съесть только фрукт, то аппетит лишь усилится, — уточнила врач.