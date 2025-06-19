Украинка Ани Лорак получила российское гражданство

Ранее певица рассказала, что ее концерты, которые должны были состояться в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке с 13 по 16 июня, были отменены. Тогда Лорак заявила, что это произошло по «независящим от нее причинам». Она пообещала, что выступления будут перенесены на другие даты. Все билеты остаются действительными для зрителей. Ближайший концерт артистки запланирован на конец июля.