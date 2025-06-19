Украинка Ани Лорак получила российское гражданство

Заявление на получение российского гражданства певица подала еще в феврале 2024 года.
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) получила российское гражданство. Об этом рассказал источник в окружении артистки.
«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости.
В марте 2024 года Лорак обратилась с просьбой о предоставлении ей российского гражданства. Документы были поданы еще в феврале предыдущего года. Как уточнил источник, артистка не стала менять свое имя и по-прежнему официально числится как Каролина.
Ранее певица рассказала, что ее концерты, которые должны были состояться в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке с 13 по 16 июня, были отменены. Тогда Лорак заявила, что это произошло по «независящим от нее причинам». Она пообещала, что выступления будут перенесены на другие даты. Все билеты остаются действительными для зрителей. Ближайший концерт артистки запланирован на конец июля.