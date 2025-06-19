Владимир Путин напомнил о немецком присутствии в Курской области

Помимо этого, российский глава подчеркнул, что Россия на всех этапах отстаивала мирное решение украинского вопроса. Готовность к переговорам сохранялась и после начала спецоперации. Приоритетом является максимально быстрое прекращение военного противостояния. Владимир Путин не оставил без внимания важную тему — разрешение украинского кризиса. Так, президент подтвердил открытость Москвы к диалогу с Киевом, однако подверг сомнению легитимность нынешнего киевского руководства.