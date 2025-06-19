Глава российского государства Владимир Путин напомнил, что немецкие танковые части находились под Курском — в регионе, чья принадлежность к России не оспаривается Берлином.
«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает ее российской», — рассказал Путин в рамках встречи с руководителями международных информационных агентств.
Напомним, что 18−20 июня Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проведет серию встреч с иностранными представителями.
Тема ПМЭФ в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Кроме этого, на форуме планируется проведение около 350 мероприятий.
Помимо этого, мероприятие примет более 20 000 участников из 140 стран, однако стоимость посещения весьма высока: четырехдневный абонемент, который в марте оценивался в 990 тыс. рублей, к июню подорожал почти до 1,5 млн рублей.
Накануне, в ночь на 19 июня, российский президент высказался о заявлениях украинской пропаганды обвинить российскую армию якобы в ударах по жилым кварталам Киева. В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, сознательно избегая гражданских зон.
Помимо этого, российский глава подчеркнул, что Россия на всех этапах отстаивала мирное решение украинского вопроса. Готовность к переговорам сохранялась и после начала спецоперации. Приоритетом является максимально быстрое прекращение военного противостояния. Владимир Путин не оставил без внимания важную тему — разрешение украинского кризиса. Так, президент подтвердил открытость Москвы к диалогу с Киевом, однако подверг сомнению легитимность нынешнего киевского руководства.
Накануне, отвечая на вопрос о возможных просчетах, Владимир Путин привел в пример цитату из Евангелия, цитируя слова Иисуса Христа — «Кто сам без греха, пусть первый бросит в меня камень» — заключил российский лидер.