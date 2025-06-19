Тесть Прилучного объявлен в международный розыск

Тесть Прилучного заочно арестован в России.
Тесть известного российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
«Аршак Робертович Брутян объявлен в международный розыск», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. По его словам, московский суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Отец супруги актера Зепюр Прилучной-Брутян обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лично с использованием своего служебного положения. Действия Брутяна также связаны с извлечением дохода в особо крупном размере.
Ранее, в марте 2024 года, СМИ уже сообщали о задержании Брутяна и других лиц за организацию подпольного казино в Москве. Однако после беседы с полицейскими мужчину отпустили. Предусмотренное наказание за такие преступления может достигать до шести лет лишения свободы.