Тесть Прилучного объявлен в международный розыск

Ранее, в марте 2024 года, СМИ уже сообщали о задержании Брутяна и других лиц за организацию подпольного казино в Москве. Однако после беседы с полицейскими мужчину отпустили. Предусмотренное наказание за такие преступления может достигать до шести лет лишения свободы.