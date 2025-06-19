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Генерал Попов сказал, для чего США используют «самолет Судного дня»

«Самолет Судного дня» рассчитаны, как правило, на период военного времени.

Источник: Аргументы и факты

Американский «самолет Судного дня» 747-E4B используют не только в военное время, но и в период технологических или природных катастроф. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее стало известно, что «самолет Судного дня» 747-E4B ВВС США прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона.

«Они рассчитаны, как правило, на период военного времени. Их также могут использовать, когда происходят какие-то технологические или природные катастрофы. На нем может лететь первое лицо или его вице-президент, который может находиться и на другом борту даже. Те, кто занимается ликвидацией последствий или оценивает обстановку, летят туда и в воздухе там работают, а им всю информацию передают напрямую. То есть такие самолеты сделаны не только для войны», — сказал генерал.

Попов также рассказал aif.ru, зачем Соединенные Штаты подняли в воздух «самолет Судного дня».

Объединенная база Эндрюс Морской авиации США была создана в 1942 году. Она расположена в городе Кэмп-Спрингс — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.