Генерал Попов сказал, для чего США используют «самолет Судного дня»

«Они рассчитаны, как правило, на период военного времени. Их также могут использовать, когда происходят какие-то технологические или природные катастрофы. На нем может лететь первое лицо или его вице-президент, который может находиться и на другом борту даже. Те, кто занимается ликвидацией последствий или оценивает обстановку, летят туда и в воздухе там работают, а им всю информацию передают напрямую. То есть такие самолеты сделаны не только для войны», — сказал генерал.