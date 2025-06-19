В правительстве РФ отказались от строительства нефтепровода от Омска до Дальнего Востока

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева на имя председателя комитета Госдумы по энергетике Николая Шульгинова, капитальные затраты на реализацию проекта потребуют не менее 1 трлн рублей. Протяженность нефтепродуктопровода составила бы более 7 тысяч км. Между тем за последние пять лет перерабатывающие мощности восточной группы НПЗ в Ачинском, Хабаровске, Ангарске и Комсомольске работают не в полную силу, а значит увеличение поставок нефти на Восток возможно за счет роста объемов переработки на этих предприятиях.