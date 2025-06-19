В правительстве РФ отказались от строительства нефтепровода от Омска до Дальнего Востока

В правительстве РФ отказались от идеи построить огромный нефтепродуктопровод на Дальний Восток. Маршрут в том числе планировалось проложить через Омск, чтобы в поставках участвовал Омский НПЗ.
Напомним, идея строительства нефтепровода была озвучена в феврале. Однако при более детальном рассмотрении проект признан экономически нецелесообразном.
Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева на имя председателя комитета Госдумы по энергетике Николая Шульгинова, капитальные затраты на реализацию проекта потребуют не менее 1 трлн рублей. Протяженность нефтепродуктопровода составила бы более 7 тысяч км. Между тем за последние пять лет перерабатывающие мощности восточной группы НПЗ в Ачинском, Хабаровске, Ангарске и Комсомольске работают не в полную силу, а значит увеличение поставок нефти на Восток возможно за счет роста объемов переработки на этих предприятиях.