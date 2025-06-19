Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская исполнительница Ани Лорак получила гражданство Российской Федерации, паспорт ей выдали 9 июня 2025 года, проинформировал источник, близкий к артистке.
Весной 2024 года инсайдер сообщал РИА «Новости», что Лорак — сценический псевдоним Каролины Куек — подала ходатайство о вступлении в российское гражданство. Документы были поданы в конце зимы прошлого года.
Уточняется, что певица сохранила в паспорте свое подлинное имя — Каролина.
Добавим, что еще в 2016 году депутат Государственной Думы ФС РФ Виталий Милонов выражал готовность содействовать Лорак в оформлении российского паспорта, однако тогда представитель певицы утверждал, что она не планирует менять гражданскую принадлежность.
Ани Лорак, уроженка Черновицкой области, удостоилась звания народной артистки Украины в 2008 году. После событий 2014 года она перестала давать концерты на родине и постоянно проживала в России, где в российский период творчества завоевала множество профессиональных премий, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата фестиваля «Песня года».
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