Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Ани Лорак, уроженка Черновицкой области, удостоилась звания народной артистки Украины в 2008 году. После событий 2014 года она перестала давать концерты на родине и постоянно проживала в России, где в российский период творчества завоевала множество профессиональных премий, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата фестиваля «Песня года».