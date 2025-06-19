Похоронят в могиле Юрского: стало известно последнее желание Теняковой

Советская и российская актриса Наталья Тенякова, сыгравшая в фильмах «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби» и других, скончалась в возрасте 80 лет. Более 40 лет народная артистка России прослужила в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Aif.ru узнал, от чего умерла Тенякова, и поговорил с ее коллегами.
Была безумно талантлива.
Наталья Тенякова совершенно не любила шумиху вокруг себя, рассказал aif.ru однокурсник актрисы, актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Надпорожский.
«Мы вместе с Наташенькой учились в Театральном Институте на Моховой (ред. — в Санкт-Петербурге), играли вместе в дипломных спектаклях… О Господи, ушла за Сергеем Юрьевичем (ред. — второй муж Тепляковой Сергей Юрьевич Юрский)», — поделился артист, услышав от корреспондента aif.ru печальную новость.
Надпорожский рассказал, что во время учебы в театральном институте «Тенякова играла в спектаклях девочку, в которую он был влюблен».
«Профессор Зон обязательно заставлял нас придумывать, что было до того, как мы выходили на сцену, что происходило в нашей жизни. И мы с Наташкой переписывались, вели театральные дневники», — вспоминает артист.
По его словам, когда Тенякова приезжала на гастроли в Санкт-Петербург с супругом Сергеем Юрским и играла в театре, всегда встречалась с радостью со своими однокурсниками, потому что очень любила их.
«Наташа была безумно талантлива… Она была вся в себе, очень не любила шумиху, афиши, никогда не рекламировала себя, хотя была безумно талантливая и никогда не напрашивалась ни на какую работу. Ее режиссеры сами находили, и, если ее это устраивало, она работала. А вообще она очень-очень скромная была. Замечательный человек», — сказал Надпорожский.
Воспоминаниями о Теняковой также поделился ее коллега по фильму «Француз» Евгений Харитонов.
«Это большая потеря для театра и для всей страны. Актер-чудо, человек-фонтан. Экспрессивная, яркая. Могла играть и простых женщин, и аристократок. Она запомнилась мне невероятной актрисой, с ее неповторимым тембром голоса», — отметил он в беседе с aif.ru.
Умерла из-за проблем с сердцем.
По словам Харитонова, Наталья Тенякова долго болела — мучилась с давлением. Поэтому актер предположил, что причиной смерти могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
О том, что у Натальи Теняковой были проблемы с сердцем, рассказали aif.ru и в окружении актрисы.
«У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем», — сказал собеседник издания.
Похоронят на могиле супруга Юрского.
Наталью Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище.
«Прощание с Натальей Максимовной состоится в МХТ Чехова в пятницу, 20 июля. Гражданская панихида начнется в 11:00 часов. Затем прощание пройдёт в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1. Ее тело кремируют, а прах после кремации захоронят на могиле супруга Сергея Юрского», — сообщили aif.ru в окружении актрисы.
Юрский и Тенякова поженились 25 апреля 1970 года, через три года у них родилась дочь Даша. В 1984 году они вместе появились в известном фильме «Любовь и голуби» в роли супружеской пары бабы Шуры и дяди Мити. Юрский умер в 2019 году.
Кончину Тепляковой в МХТ имени Чехова назвали «фундаментальной и подкашивающей потерей».