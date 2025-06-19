Похоронят в могиле Юрского: стало известно последнее желание Теняковой

«Наташа была безумно талантлива… Она была вся в себе, очень не любила шумиху, афиши, никогда не рекламировала себя, хотя была безумно талантливая и никогда не напрашивалась ни на какую работу. Ее режиссеры сами находили, и, если ее это устраивало, она работала. А вообще она очень-очень скромная была. Замечательный человек», — сказал Надпорожский.