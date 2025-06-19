В ГД предложили давать перерывы не менее 10 минут работающим за компьютером

«В нынешних нормативных документах есть указания о правильных освещение, расположении компьютера, но нет ни слова о технологических перерывах, хотя есть подтверждения медиков, что они необходимы. Если человек не отдыхает, то возникает сухость глаза, что приводит к проблемам в дальнейшем. Кроме того, отрицательно сказывается на здоровье, если человек долго сидит в одной позе. По данным открытых источников, у нас за последнее время очень серьезно увеличилось количество заболеваний зрительных органов и опорно-двигательного аппарата», — объяснила Бессараб.