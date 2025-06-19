В ГД предложили давать перерывы не менее 10 минут работающим за компьютером

Работающим за компьютером должны предоставляться технологические перерывы для отдыха, заявила aif.ru депутат ГД Светлана Бессараб, рассказав, что соответствующее обращение направлено в министерство труда РФ.
По словам парламентария, до 2021 года были приняты рекомендательные нормы для работодателя об установлении технологических перерывов через каждые 45−60 минут работы на 10−15 минут.
«В нынешних нормативных документах есть указания о правильных освещение, расположении компьютера, но нет ни слова о технологических перерывах, хотя есть подтверждения медиков, что они необходимы. Если человек не отдыхает, то возникает сухость глаза, что приводит к проблемам в дальнейшем. Кроме того, отрицательно сказывается на здоровье, если человек долго сидит в одной позе. По данным открытых источников, у нас за последнее время очень серьезно увеличилось количество заболеваний зрительных органов и опорно-двигательного аппарата», — объяснила Бессараб.
Как отметила депутат, вопрос о длительности и частоте таких перерывов будет решать Минтруд.
«Сейчас Трудовой кодекс содержит ряд норм, которые обязывают работодателя устанавливать такие технологические перерывы при особых условиях. Но соответствующих санпинов нет, поэтому работодатели не обращают на это внимание. Если будет хоть какая-то инструкция по этому поводу, работодатели задумаются. Объективно, было бы хорошо, как и раньше, вернуть рекомендательные 10−15 минутные перерывы через установленное время 45−60 минут работы. Пусть это будет 10 минут, но не совсем выброшенные технологические перерывы», — объяснила Бессараб.
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