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Иранская армия начала шестой этап дроновой атаки на Израиль

Армия Ирана приступила к шестому этапу атаки дронов на Израиль. Об этом сообщило агентство Fars.

Армия Ирана приступила к шестому этапу атаки дронов на Израиль. Об этом сообщило агентство Fars.

— В ходе шестого этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками… были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям, — цитирует сообщение агенства РИА Новости.

Ранее КСИР заявил, что иранским войскам удалось сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над воздушным пространством страны. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой виден момент удара иранской ракеты по научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.

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