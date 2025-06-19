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Супруги из Красноярского края отметили изумрудную свадьбу

Супруги Дудко из Тюхтета вместе 55 лет.

Источник: Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края

Степан и Людмила Дудко из Тюхтета отметили юбилей супружеской жизни. Вместе они 55 лет. В Агентстве ЗАГС по краю рассказали, что поженилась пара 12 июня 1970 года в ЗАГСе Тюхтетского района. У них двое детей, которые подарили им двух внуков. Также юбиляры семейной жизни уже стали прабабушкой и прадедушкой. Изумрудную свадьбу пара отпраздновала в кругу большой семьи.

— Секрет семейного счастья, по мнению четы Дудко, заключается во взаимном уважении, поддержке и любви, — рассказали в региональном ЗАГСе.