Супруги из Красноярского края отметили изумрудную свадьбу

Степан и Людмила Дудко из Тюхтета отметили юбилей супружеской жизни. Вместе они 55 лет. В Агентстве ЗАГС по краю рассказали, что поженилась пара 12 июня 1970 года в ЗАГСе Тюхтетского района. У них двое детей, которые подарили им двух внуков. Также юбиляры семейной жизни уже стали прабабушкой и прадедушкой. Изумрудную свадьбу пара отпраздновала в кругу большой семьи.