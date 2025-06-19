В Братске реконструкторы покажут спектакль о событиях 17 века в Братском остроге

В Братске реконструкторы победили в конкурсе и получат президентский грант в размере более 2 миллионов. Выигрыш они используют для создания первого в городе иммерсивного спектакля-реконструкции о событиях 17 века в Братском остроге. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, представление отразит сложность жизни в те времена и драму людей, осваивающих Сибирь.