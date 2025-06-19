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Врач рассказала, чем опасна идеально выглядящая клубника

Ягоды клубники, которые отлично выглядят и блестят на солнце, могут содержать нитраты.

Ягоды клубники, которые отлично выглядят и блестят на солнце, могут содержать нитраты. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

«Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит», — сказала Сысоева.

Другими признаками нитрата являются отсутствие вкуса и запаха у клубники. Также вредная для здоровья ягода будет слегка водянистой.

Специалист рассказала, что определить, есть ли в ягоде нитраты, можно даже в домашних условиях. Для этого нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой — если вода окрасилась, то продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять в пищу такую ягоду нельзя.

Ранее сообщалось, что в замороженной египетской клубнике выявили плесень и дрожжи.