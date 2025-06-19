Врач рассказала, чем опасна идеально выглядящая клубника

Ягоды клубники, которые отлично выглядят и блестят на солнце, могут содержать нитраты. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.
«Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит», — сказала Сысоева.
Другими признаками нитрата являются отсутствие вкуса и запаха у клубники. Также вредная для здоровья ягода будет слегка водянистой.
Специалист рассказала, что определить, есть ли в ягоде нитраты, можно даже в домашних условиях. Для этого нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой — если вода окрасилась, то продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять в пищу такую ягоду нельзя.
Ранее сообщалось, что в замороженной египетской клубнике выявили плесень и дрожжи.