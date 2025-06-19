Врач рассказала, чем опасна идеально выглядящая клубника

Специалист рассказала, что определить, есть ли в ягоде нитраты, можно даже в домашних условиях. Для этого нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой — если вода окрасилась, то продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять в пищу такую ягоду нельзя.