Путин: ВСУ не способны сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные не способны самостоятельно управлять немецкими ракетами Taurus. По его словам, это высокоточное оружие требует участия немецких офицеров, так как только они могут его контролировать. Об этом глава государства рассказал на полях ПМЭФ.
Путин уточнил, что применение Taurus невозможно без данных космической разведки, доступной исключительно западным странам.
«Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать, это очевидные вещи, все это знают», — отметил президент.
Путин также отметил, что посредник в переговорах по украинскому конфликту должен сохранять нейтралитет. Он подчеркнул, что Россия не считает Германию нейтральной стороной. По мнению президента, Берлин выступает соучастником конфликта, поставляя на Украину танки Leopard и обсуждая возможную передачу ракет Taurus.