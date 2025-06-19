Путин: ВСУ не способны сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные не способны самостоятельно управлять немецкими ракетами Taurus. По его словам, это высокоточное оружие требует участия немецких офицеров, так как только они могут его контролировать. Об этом глава государства рассказал на полях ПМЭФ.