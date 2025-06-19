Пройдены 3 км красноярского метро

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК), прокладывающие перегонные тоннели скоростного легкорельсового электротранспорта, преодолели 3 км. Об этом пишут в Telegram-канале «Красноярское метро».
ТПМК «Екатерина» и «Соломея» находятся сейчас в районе площади Победы и двигаются в сторону ул. Карла Маркса.
Смонтировано свыше 2 130 колец железобетонной обделки в двух тоннелях. Всего работают более 2 115 строителей.
Напомним, протяжённость линии метротрамвая на первом этапе будет 11 км. Запланированы остановочные пункты «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтёров». Расстояние между станциями составит 3 380 метров.
Когда тоннелепроходческие механизированные комплексы достигнут станции «Улица Карла Маркса», их перевезут в котлован станции «Площадь Революции». Затем они начнут проходку в обратном направлении (в сторону администрации Красноярска).
Подземные тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будет прокладывать «Анастасия» и «Ирина». Потом в сторону станции «Улица Копылова» ТПМК отправится с проходческим щитом «Валентина».
Добавим, что генеральным подрядчиком строительства является ГК «Моспроект-3», субподрядчиком — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».