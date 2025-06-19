Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

РКН впервые прокомментировал сообщения о радиостанции УВБ-76, сообщает RT.
В Роскомнадзоре заявили, что сведения о пользователе не являются общедоступными.
«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В РКН отметили, что, согласно постановлению кабмина РФ, радиодиапазон, в который входит частота данной радиостанции, предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения».
Напомним, УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей.
Перед знаковыми событиями были замечены сигналы-сообщения. Так, 20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед».
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что сигнал может использоваться кем угодно. Он отметил, что государство не имеет отношения к эфиру радио «Судного дня».
УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц. Частота является закрытой для гражданского использования. Подробности — в материале aif.ru.