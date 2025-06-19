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Царев сказал, что ждать от новой главы MI6 с украинскими корнями Метревели

Блейз Метревели сменит нынешнего главу службы Ричарда Мура.

Источник: Аргументы и факты

Новая глава Секретной разведывательной службы (MI6) Блейз Метревели продолжит враждебный настрой к РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.

Ранее стало известно, что впервые в истории Великобритании на пост главы MI6 назначена женщина. Уточняется, что новым руководителем станет Метревели.

«От ее назначения ничего не следует ожидать. Ее семья давно работала с разведслужбой Великобритании, которая является антироссийским проектом еще со времен Великой Отечественной войны. Очевидно, что разведка будет строиться по другим принципам с использованием цифровых технологий. Нам надо понимать, что против нас определенные убежденные кадры, которые хорошо подготовлены», — сказал собеседник издания.

Царев также сообщал aif.ru, что смог найти украинские корни у новой главы британской разведки Метревели.

Блейз Метревели сменит нынешнего главу службы Ричарда Мура, который покинет пост осенью текущего года.

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