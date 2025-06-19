Царев сказал, что ждать от новой главы MI6 с украинскими корнями Метревели

«От ее назначения ничего не следует ожидать. Ее семья давно работала с разведслужбой Великобритании, которая является антироссийским проектом еще со времен Великой Отечественной войны. Очевидно, что разведка будет строиться по другим принципам с использованием цифровых технологий. Нам надо понимать, что против нас определенные убежденные кадры, которые хорошо подготовлены», — сказал собеседник издания.