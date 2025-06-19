Неочевидная причина болей в спине: стресс и депрессия

Специалист добавила, что депрессия — это не просто психическое состояние с тревожностью и безразличием. Это результат длительного стресса, который приводит к дефициту витаминов группы В, таких как В6, В9 и В12. Без этих витаминов боль в спине ощущается более остро. Стресс и депрессия также влияют на качество сна и уровень энергии. Поэтому для эффективного решения проблемы с болями в спине необходимо подходить к вопросу комплексно.