Неочевидная причина болей в спине: стресс и депрессия

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru сообщила, что боли в спине могут быть вызваны стрессом и депрессией. По ее словам, данные состояния приводят к недостатку питательных веществ, необходимых для расслабления мышц, что, в свою очередь, усиливает болевые ощущения.
Как отметила специалист, боли в спине не возникают без причины. Чаще всего они связаны с нарушениями в нервной системе, включая стресс и депрессию. Эти состояния вызывают повышенные затраты питательных веществ, которые способствуют расслаблению мышц. Если стресс не устранить, напряжение и боли могут не только сохраняться, но и усиливаться.
Павлова подчеркнула, что депрессия представляет собой не просто подавленное настроение, а состояние, возникающее в результате длительного стресса. Она истощает запасы витаминов группы В, которые играют важную роль в восприятии боли.
Специалист добавила, что депрессия — это не просто психическое состояние с тревожностью и безразличием. Это результат длительного стресса, который приводит к дефициту витаминов группы В, таких как В6, В9 и В12. Без этих витаминов боль в спине ощущается более остро. Стресс и депрессия также влияют на качество сна и уровень энергии. Поэтому для эффективного решения проблемы с болями в спине необходимо подходить к вопросу комплексно.