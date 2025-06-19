Искусственный интеллект помогает жителям Хабаровского края записаться к врачам

Единая горячая линия Хабаровского края «122» вот уже почти пять лет помогает жителям региона получить консультацию по ряду вопросов. Так, только с начала текущего года специалисты обработали 12808 звонков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», недавно для оперативного решения медицинских проблем по поручению губернатора Дмитрия Демешина в работу линии внедрили технологии искусственного интеллекта.