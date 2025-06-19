Искусственный интеллект помогает жителям Хабаровского края записаться к врачам

Единая горячая линия Хабаровского края «122» вот уже почти пять лет помогает жителям региона получить консультацию по ряду вопросов. Так, только с начала текущего года специалисты обработали 12808 звонков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», недавно для оперативного решения медицинских проблем по поручению губернатора Дмитрия Демешина в работу линии внедрили технологии искусственного интеллекта.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, работа службы «122» организована совместно с региональным министерством цифрового развития и главным управлением социального развития. В настоящее время обеспечено активное взаимодействие с исполнительными органами и учреждениями как на территории субъекта, так и за его пределами для решения вопросов, поступающих от граждан.
Как рассказал руководитель службы «122» Сергей Потешкин, они работают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Кроме того, она входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
— В работе службы «122» недавно появилось новшество, облегчающее работу операторов, — голосовой помощник. Он упрощает работу операторов, позволяя им сосредоточиться на более сложных ответах. Использование голосового помощника требует от пользователей знания своего СНИЛС и внимательного следования инструкциям, предоставляемым роботом. Это может вызвать определённые трудности у тех, кто не привык взаимодействовать с подобными системами, — отметил Сергей Потешкин.
Самыми популярными вопросами, с которыми обращаются люди с начала текущего года, — это поступление на военную службу по контракту (1625 звонков), частичная мобилизация (483 звонка), горячая линия министерства здравоохранения Хабаровского края (2614 звонков), запись на прием к врачу или вызов врача на дом (4966 звонков), психологическая помощь (128 звонков) и коронавирусная инфекция (2992 звонка).
Специалисты службы «122» также помогают людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и консультируют в решении вопросов, касающихся службы по контракту, денежного довольствия и мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Горячая линия работает ежедневно, без выходных и праздников, с 08:00 до 20:00. В остальное время доступна функция заказа обратного звонка — заявки обрабатываются в течение суток.