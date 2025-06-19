По следам ВСУ: стало известно, для чего корейцев вновь отправили под Курск

Северная Корея направит в Россию 5 тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры в Курской области, разрушенных в результате конфликта с Украиной. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с aif.ru раскрыл, чего можно ожидать от рабочих из КНДР и в чем их отличие от других иностранцев.
Чем корейцы отличаются от других иностранцев, работающих в РФ.
Военные строители и другие рабочие из Северной Кореи являются очень дисциплинированными в отличие от многих других приезжих иностранцев в РФ, отметил Котков.
«Это очень хорошие рабочие, как и представители других народов Дальнего Востока. Они очень дисциплинированные», — сказал востоковед.
Котков обратил внимание, что корейцы приезжают работать одни, они не перевозят свои семьи на чужбину. После завершения контрактов они возвращаются домой.
Работа в РФ для рабочих из КНДР считается престижной.
Северокорейские рабочие в том или ином виде присутствовали в России с середины XX века. Работа за рубежом, в том числе в РФ, для них считается престижной.
«В Северной Корее такая работа рассматривается хорошо, потому что люди выезжают за границу, зарабатывают деньги. Они могут заработать больше, чем у себя дома. В какой-то мере для них это даже престижная работа», — пояснил Котков.
Точных данных о том, сколько в среднем зарабатывают северокорейцы, нет в виду закрытости страны. Однако различные источники пишут, что зарплата рабочих в КНДР в среднем составляет от $5 до 10 в месяц.
Северокорейцы не боятся ручного труда.
В КНДР особенно видно, что часто применяется ручной труд. Поэтому говорить о том, что северокорейцы, которых направят восстанавливать инфраструктуру в Курскую область, привезут какие-то технологии, довольно сложно, отметил Котков.
«Судя по многим фотографиям, которые публикуются по Северной Корее, там очень заметно применение ручного труда. Поэтому относительно технологий (которые строители КНДР могут привезти в РФ — ред.) говорить трудно», — сказал он.
В самой Северной Корее можно увидеть недострои, например, гостиницу Рюген в виде пирамиды, отметил Котков. Отель не удалось достроить сначала из-за нехватки стройматериалов, затем — из-за финансового кризиса. Но это не говорит о качестве работников, уточнил собеседник aif.ru.
«Относительно качества рабочих — они хорошие, дисциплинированные», — резюмировал эксперт.