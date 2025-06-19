По следам ВСУ: стало известно, для чего корейцев вновь отправили под Курск

Северная Корея направит в Россию 5 тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры в Курской области, разрушенных в результате конфликта с Украиной. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с aif.ru раскрыл, чего можно ожидать от рабочих из КНДР и в чем их отличие от других иностранцев.