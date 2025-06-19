Тестя Павла Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

В Москве заочно обвинили Аршака Брутяна, отца Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера Павла Прилучного, в организации незаконных азартных игр. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, Аршак Брутян руководил подпольным бизнесом, связанным с азартными играми, действуя в составе группы или используя свое положение, что позволило получить крупный доход. За такое нарушение ему грозит до шести лет лишения свободы.
В марте 2024 года некоторые издания писали о задержании Брутяна и нескольких человек, причастных к работе нелегального казино в столице. Позже стало известно, что после допроса его отпустили.
Ранее KP.RU писал, что бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, успешно строит карьеру. Она активно снимается в фильмах, зарабатывает хорошие гонорары и ведет прибыльные рекламные проекты в социальных сетях.
В отличие от Агаты, Павел Прилучный переживает финансовые трудности, как утверждают знакомые актрисы. По их словам, семейные конфликты и судебные споры с бывшей супругой негативно сказались на его репутации. Хотя актер много снимается, получая за съемочный день от 500 до 800 тысяч рублей, крупные рекламные контракты обходят его стороной.