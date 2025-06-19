Тестя Павла Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

В отличие от Агаты, Павел Прилучный переживает финансовые трудности, как утверждают знакомые актрисы. По их словам, семейные конфликты и судебные споры с бывшей супругой негативно сказались на его репутации. Хотя актер много снимается, получая за съемочный день от 500 до 800 тысяч рублей, крупные рекламные контракты обходят его стороной.