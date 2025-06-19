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В Свердловской области растет число профзаболеваний

Свердловская область вошла в число регионов с высоким уровнем профзаболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская область заняла 12-е место в России по уровню профессиональных заболеваний. В 2024 году показатель составил один случай на 10 тысяч работников, что выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем итоговом докладе.

Несмотря на то, что общая профзаболеваемость в РФ за 10 лет снизилась, в 22 регионах показатели остаются выше среднего, а в девяти — зафиксирован рост.

В Свердловской области за 10 лет ситуация с профзаболеваниями улучшилась, однако в последние три года вновь ухудшилась.

Эксперты Роспотребнадзора считают, что реальная ситуация может быть хуже из-за недостоверной спецоценки условий труда и низкого качества медосмотров. В частности, отмечается, что частные клиники в Свердловской области выявляют профзаболевания значительно реже, чем государственные.