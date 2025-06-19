Всероссийская летняя неделя моды «Байкальское отражение» завершилась в Иркутской области

Специальный приз достался иркутянке Елене Щербаковой. Свою коллекцию «Я хочу одеться в белое» она посвятила мужу, погибшему в прошлом году на СВО. «Белый цвет — символ света, чистоты и самой жизни. Им я хотела сказать: “Я выбираю жизнь”. Этими платьями я смогла исполнить две наших с мужем мечты. У нас не было свадьбы в привычном понимании, мы только расписались в ЗАГСе, у меня не было возможности одеться в белое. Вторая мечта — заняться швейным делом. Хотя это моя профессия по первому образованию, много лет я этим не занималась, и сегодня был мой дебют», — рассказала Елена Щербакова, обладательница специального приза Всероссийской летней недели моды «Байкальское отражение».