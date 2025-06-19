Всероссийская летняя неделя моды «Байкальское отражение» завершилась в Иркутской области

Гран-при Всероссийской летней недели моды «Байкальское отражение» досталось коллекции по мотивам сказок Священного озера. Специальный приз — дебютантке, посвятившей вышитые белые платья погибшему мужу. Креативная лаборатория на Ольхоне, в которой прошли творческие практики дизайнеры из 10 регионов страны, завершила Неделю моды. Там же состоялись фотосессии для портфолио российских кутюрье и глянцевых журналов, а также дефиле на скале Шаманка.
Идеей организаторов крупнейшего за Уралом фешен-события было интегрировать образ Байкала в высокую и повседневную отечественную моду, а также дать мастерам новый источник вдохновения. «Байкал — это наш бренд, наш символ, за которым в регион едут люди со всей страны и мира. Название “Байкальское отражение” также символизирует возможность увидеть себя со стороны. Любому дизайнеру важно показать себя, услышать о своей работе мнение экспертов и оценить конкурентоспособность своей коллекции», — рассказала директор продюсерского центра «ПРОдвижение», организатор Всероссийской летней недели моды «Байкальское отражение» Вера Халзагарова.
Приглашенные эксперты положительно оценили уровень продемонстрированных коллекций и всей Недели в целом. Возглавившая жюри конкурсной программы дизайнер и креативный продюсер Марина Мосина из Томска подчеркнула возможности для карьерного и личного роста создателей одежды и аксессуаров, открывшиеся благодаря «Байкальскому отражению». «Сейчас реалии изменились. Рынок открыт для тех, кто смел, и многие российские маркетплейсы, которые до этого были не очень востребованы, активно поднимаются. Дизайнерам сейчас государство оказывает большую поддержку. Если не лениться, если верить в себя и делать то, что умеешь, то всё получится. Хотелось бы отметить площадки такого уровня — это хороший шанс показать мастерам свою работу, найти покупателей и поставщиков материалов», — поделилась Марина Мосина.
«В значительной мере от наших общих усилий сейчас зависит то, как мы сможем реализовать преимущество, которое появилось у отечественных дизайнеров, производителей одежды и, если говорить глобально, легкой промышленности. Мы выступаем партнерами организаторов в рамках нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Центр “Мой Бизнес” помогает тем, кто имеет яркие интересные проекты, дает им возможность заявить о себе», — прокомментировала директор центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на финальный гала-показ свои линии одежды и аксессуаров представили мастера из Иркутска и области, а также из Улан-Удэ, Красноярска, Томска, Абакана, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ярославля. Там же работала ярмарка отечественных сувениров и аксессуаров. Первое отделение конкурсной программы посвятили детским, подростковым и семейным линиям. Второе — праздничной и повседневной одежде для взрослых. Вслед за мировыми тенденциями в силуэтах от отечественных кутюрье прослеживалось переосмысление мужской и женской классики. Силуэты по мотивам традиционных костюмов народов страны представили сразу 5 из 30 участников финала. В сумме на 17 площадках Недели моды в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне свое мастерство показали более 100 участников.
Гран-при конкурсной программы завоевала линия мужских костюмов, навеянная байкальскими сказками и образами таежных зверей. Ее автор Кристина Ставицкая из Иркутска получила денежную награду на развитие бизнеса. За помощь в создании коллекции она поблагодарила второго организатора Недели моды — креативный кластер «Швейное кафе».
Специальный приз достался иркутянке Елене Щербаковой. Свою коллекцию «Я хочу одеться в белое» она посвятила мужу, погибшему в прошлом году на СВО. «Белый цвет — символ света, чистоты и самой жизни. Им я хотела сказать: “Я выбираю жизнь”. Этими платьями я смогла исполнить две наших с мужем мечты. У нас не было свадьбы в привычном понимании, мы только расписались в ЗАГСе, у меня не было возможности одеться в белое. Вторая мечта — заняться швейным делом. Хотя это моя профессия по первому образованию, много лет я этим не занималась, и сегодня был мой дебют», — рассказала Елена Щербакова, обладательница специального приза Всероссийской летней недели моды «Байкальское отражение».