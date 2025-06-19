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Путин: Немецкие танки были в Курске, который Германия признает частью России

Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки находились в Курске — на территории, которую Германия признает частью Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки находились в Курске — на территории, которую Германия признает частью Российской Федерации.

— Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает ее российской, — отметил глава государства во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

Путин совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ с 18 по 20 июня, в рамках которой участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проводит ряд международных встреч, передает РИА Новости.

16 июня ВС РФ также ударили по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, 15 июня российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного и морского базирования нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины.

Недавно стало известно, что ВС РФ используют против украинской армии их же беспилотники, купленные фондом экс-лидера страны Петра Порошенко*. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые сбивают российские бойцы, после чего восстанавливают.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.