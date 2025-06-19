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На ПЭМФ рассказали интимные подробности про беспилотные такси

Участник Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Тигран Худавердян заявил, что беспилотные такси стали использоваться для интимных встреч.

Участник Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Тигран Худавердян заявил, что беспилотные такси стали использоваться для интимных встреч.

«Из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом», — отметил Худавердян.

Другой участник форума Алексей Шелобков в ответ иронично прокомментировал, что робомобили важны не только для роста эффективности труда, но и для решения демографических задач. Об этом информирует «РБК».

Худавердян также подчеркнул, что в Пекине уже доступен вызов полностью автономного такси без дублёра-испытателя при наличии местной SIM-карты, акцентировав, что это реальность, которую следует признать.

Отвечая на вопрос о перспективах появления подобных сервисов в России, он сообщил, что тестовые поездки уже осуществляются в Москве и сочинском Сириусе, выразив уверенность в запуске коммерческого вызова роботакси в течение одного-двух лет.

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