На ПЭМФ рассказали интимные подробности про беспилотные такси

Участник Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Тигран Худавердян заявил, что беспилотные такси стали использоваться для интимных встреч.
«Из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом», — отметил Худавердян.
Другой участник форума Алексей Шелобков в ответ иронично прокомментировал, что робомобили важны не только для роста эффективности труда, но и для решения демографических задач. Об этом информирует «РБК».
Худавердян также подчеркнул, что в Пекине уже доступен вызов полностью автономного такси без дублёра-испытателя при наличии местной SIM-карты, акцентировав, что это реальность, которую следует признать.
Отвечая на вопрос о перспективах появления подобных сервисов в России, он сообщил, что тестовые поездки уже осуществляются в Москве и сочинском Сириусе, выразив уверенность в запуске коммерческого вызова роботакси в течение одного-двух лет.
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