В ГД сказали, когда женщина имеет право на дополнительные перерывы в работе

Дополнительные перерывы в работе в положены женщина, имеющим детей младше полутора лет. Об этой норме aif.ru рассказала депутат ГД Светлана Бессараб.
«Женщина, имеющая ребенка в возрасте до полутора лет, имеет право на дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый», — отметила она.
По словам парламентария, если детей двое и более, то продолжительность одного перерыва устанавливается не одного часа.
«По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением», — объяснила депутат.
Бессараб подчеркнула, что перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили установить технические перерывы для работающих за компьютером.