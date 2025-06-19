Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД сказали, когда женщина имеет право на дополнительные перерывы в работе

Закон предусматривает льготы для женщин с детьми.

Источник: Аргументы и факты

Дополнительные перерывы в работе в положены женщина, имеющим детей младше полутора лет. Об этой норме aif.ru рассказала депутат ГД Светлана Бессараб.

«Женщина, имеющая ребенка в возрасте до полутора лет, имеет право на дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый», — отметила она.

По словам парламентария, если детей двое и более, то продолжительность одного перерыва устанавливается не одного часа.

«По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением», — объяснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили установить технические перерывы для работающих за компьютером.