Nour News: в Иране показали сюжет о взломе системы оповещения Израиля

Иранская государственная телерадиокомпания показала сюжет о взломе системы экстренного оповещения Израиля, сообщило агентство Nour News.
По данным журналистов, из-за внешнего вмешательства громкоговорители на израильской территории начали транслировать песню, в которой повествуется об историческом сражении мусульман против иудеев рядом с оазисом Хайбар (в настоящее время территория Саудовской Аравии). Битва происходила во времена исламского пророка Мухаммеда.
В Иране слово «Хайбар» стало нарицательным. Оно часто скандируется во время массовых митингов, на которых критикуют политику Израиля.
Напомним, ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в защищенном бункере из-за ракетных ударов Ирана по израильской территории.