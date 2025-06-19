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Nour News: в Иране показали сюжет о взломе системы оповещения Израиля

Громкоговорители в Израиле начали транслировать песню про битву мусульман и иудеев рядом с оазисом Хайбар.

Источник: Аргументы и факты

Иранская государственная телерадиокомпания показала сюжет о взломе системы экстренного оповещения Израиля, сообщило агентство Nour News.

По данным журналистов, из-за внешнего вмешательства громкоговорители на израильской территории начали транслировать песню, в которой повествуется об историческом сражении мусульман против иудеев рядом с оазисом Хайбар (в настоящее время территория Саудовской Аравии). Битва происходила во времена исламского пророка Мухаммеда.

В Иране слово «Хайбар» стало нарицательным. Оно часто скандируется во время массовых митингов, на которых критикуют политику Израиля.

Напомним, ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в защищенном бункере из-за ракетных ударов Ирана по израильской территории.

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