Мемориальную доску участнику СВО Юрию Кокареву открыли в Иркутске

В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, участнику специальной военной операции Юрию Кокареву. Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации города. Доску разместили на фасаде школы № 34, где он учился.
В мероприятии приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Законодательного собрания Иркутской области Елена Крыжановская, депутат Думы города Павел Кудеев, педагоги и ученики школы, а также родители и вдова военнослужащего.
«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку — кавалеру ордена Мужества Юрию Кокареву. Этот парень — настоящий герой. Защищая Родину, он отдал самое дорогое, что есть, — свою жизнь. Потеря любимого человека — всегда невосполнимая утрата. И открытие доски в его честь, в память о его подвиге — наш способ выразить благодарность бойцу. Важно, что мы делаем это сейчас, а не по прошествии многих лет», — сказал Руслан Болотов, выступая на мероприятии.
Мэр также отметил, что подрастающее поколение должно знать тех, кто отдал свою жизнь за их будущее, чтить наших бойцов, соответствовать им, искренне благодарить за то, что они сражались за свободу и справедливость, за независимость нашей страны. «Тогда никто и никогда не сможет переписать нашу историю», — подчеркнул Руслан Болотов.
Юрий Кокарев родился в 1990 году. Сначала он учился в школе № 28, затем перешел в СОШ № 34. Окончив школу, иркутянин поступил в Байкальский колледж права и предпринимательства, а после учебы в среднем специальном учебном заведении ушел в армию. Срочную службу проходил в Псковской десантно-штурмовой дивизии. В 2022 году заключил контракт и был командирован для исполнения боевых задач в зоне СВО.
Юрий Кокарев погиб при исполнении боевого задания 24 апреля 2022 года в районе села Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Иркутянина наградили орденом Мужества посмертно. Родные и близкие вспоминают его как весёлого, трудолюбивого, остроумного парня. Он был надёжной поддержкой товарищей и опорой для своей семьи.