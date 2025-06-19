В Госдуму хотят внести законопроект о сохранении рабочих мест для призывников

Депутаты «Справедливой России — За правду» готовят законопроект, который защитит рабочие места россиян, призванных на военную службу. Документ внесут в Госдуму в четверг, сообщает РИА Новости. Авторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Законопроект уберет норму Трудового кодекса, из-за которой трудовой договор автоматически расторгается при призыве в армию. Сергей Миронов отметил, что сейчас работодатель может уволить призывника, оставляя его будущее неопределенным. По его словам, времена изменились, и нужно поддерживать защитников страны, расширяя их трудовые права. Он предложил использовать механизм отпуска без сохранения зарплаты, чтобы сохранить за военнослужащими место работы на время службы, включая дорогу к месту службы и обратно. Такой порядок уже действует для мобилизованных участников СВО, и его хотят распространить на срочников.
Яна Лантратова добавила, что инициатива позволит сохранить за призывниками должность, стаж и социальные гарантии, такие как жилье или корпоративные льготы. Она считает, что закон укрепит доверие к военной службе и станет шагом к справедливости. По ее мнению, те, кто защищает страну, должны чувствовать поддержку государства. Лантратова подчеркнула, что законопроект отвечает вызовам времени и помогает укрепить обороноспособность России, обеспечивая достойную жизнь ее защитникам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создавать условия для самореализации бойцов, которые возвращаются и еще будут возвращаться из зоны спецоперации.