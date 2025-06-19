В Госдуму хотят внести законопроект о сохранении рабочих мест для призывников

Законопроект уберет норму Трудового кодекса, из-за которой трудовой договор автоматически расторгается при призыве в армию. Сергей Миронов отметил, что сейчас работодатель может уволить призывника, оставляя его будущее неопределенным. По его словам, времена изменились, и нужно поддерживать защитников страны, расширяя их трудовые права. Он предложил использовать механизм отпуска без сохранения зарплаты, чтобы сохранить за военнослужащими место работы на время службы, включая дорогу к месту службы и обратно. Такой порядок уже действует для мобилизованных участников СВО, и его хотят распространить на срочников.