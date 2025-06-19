Генерал Попов рассказал об американском «самолете Судного дня»

«Кстати, стран, которые обладают самолетами такого уровня, немного. Потому что это командные пункты высоко оборудованные сверхновыми системами связи, также они осуществляют кодирование, декодирование, передачу информации, обеспечивает безопасность в воздухе — в круговую у него работает система РЭБ, система даже отстрелов не только от тепловых ловушек и радиолокационных пассивных помех, но и еще есть даже ракеты, которые могут сбить самолет. То есть как у истребителя. Такой оборонительный комплекс, как правило, существует на таких самолетах. Но это единичные машины, потому что дорогое удовольствие. Они находятся на закрытых режимных объектах и воздушные суда, как правило, не подлежат большому освещению. Такие самолеты есть в Китае, в России, в Америке, возможно, еще у трех-четырех стран, но не более того. Остальные — это все уже как бы исходные от такого уровня, которые на порядок меньше», — добавил генерал.