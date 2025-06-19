Генерал Попов рассказал об американском «самолете Судного дня»

В США на вооружении стоит три или четыре «самолета Судного дня» 747-E4B, которые оборудованы различными современными системами. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее стало известно, что «самолет Судного дня» 747-E4B ВВС США прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона.
«Это воздушный командный пункт первого лица. Таких самолетов у них находится на вооружении три или даже четыре. Они все идентичны все, потому что один может находиться на регламентных работах, второй по каким-то причинам на ремонте каких-либо отдельных частей. Один дежурит постоянно. Кстати, дежурство длится несколько дней, затем к нему приступает второй самолет. Если зайти на борт, то они похожи должны, как две капли воды. А потом есть следующего уровня самолеты управления государственными административными органами военного управления. Они подлежат больше для Пентагона, министра обороны, главнокомандующих видов и родов войск», — сказал собеседник издания.
Попов отметил, что подобными самолетами обладают лишь несколько стран в мире, в том числе и Россия.
«Кстати, стран, которые обладают самолетами такого уровня, немного. Потому что это командные пункты высоко оборудованные сверхновыми системами связи, также они осуществляют кодирование, декодирование, передачу информации, обеспечивает безопасность в воздухе — в круговую у него работает система РЭБ, система даже отстрелов не только от тепловых ловушек и радиолокационных пассивных помех, но и еще есть даже ракеты, которые могут сбить самолет. То есть как у истребителя. Такой оборонительный комплекс, как правило, существует на таких самолетах. Но это единичные машины, потому что дорогое удовольствие. Они находятся на закрытых режимных объектах и воздушные суда, как правило, не подлежат большому освещению. Такие самолеты есть в Китае, в России, в Америке, возможно, еще у трех-четырех стран, но не более того. Остальные — это все уже как бы исходные от такого уровня, которые на порядок меньше», — добавил генерал.
Попов также рассказал aif.ru, зачем Соединенные Штаты подняли в воздух «самолет Судного дня».
Объединенная база Эндрюс Морской авиации США была создана в 1942 году. Она расположена в городе Кэмп-Спрингс — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.