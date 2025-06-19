Путин: Россия и Китай проведут военные учения в 2025 году

Путин отметил, что российская сторона осведомлена о пожеланиях китайских партнеров, подчеркнув, что вопрос касается не просто торговли технологиями. Он заверил, что Россия готова к такому сотрудничеству и будет развивать взаимодействие по всем обозначенным направлениям.