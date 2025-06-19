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Путин: Россия и Китай проведут военные учения в 2025 году

В России анонсировали военные учения с Китаем в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил президент России Владимир Путин, РФ и КНР намерены организовать совместные военные маневры в рамках текущего годового плана двустороннего сотрудничества по стратегическим направлениям.

«Не в последнюю очередь, у нас развивается и военно-техническое сотрудничество, и военное, — напомнил российский лидер в контексте взаимоотношений Москвы и Пекина», — заявил президент России в рамках встречи с руководителями международных информационных агентств.

Путин отметил, что российская сторона осведомлена о пожеланиях китайских партнеров, подчеркнув, что вопрос касается не просто торговли технологиями. Он заверил, что Россия готова к такому сотрудничеству и будет развивать взаимодействие по всем обозначенным направлениям.

Выступая в Санкт-Петербурге на первом мероприятии в рамках ПМЭФ, российский лидер подчеркнул необходимость обеспечения сбалансированного развития национальной экономики и проведения ее преобразований.