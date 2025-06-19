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Тестя Прилучного заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр.

Источник: Аргументы и факты

Аршаку Брутяну, тестю актёра Павла Прилучного и отцу супруги артиста Зепюр Прилучной-Брутян, заочно выдвинуто обвинение в незаконной организации азартных игр. Об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, Брутяна подозревают в участии в деятельности организованной группы, занимавшейся проведением азартных игр с использованием служебного положения и получением дохода в особо крупном размере. За подобные действия предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Напомним, весной 2024 года, в СМИ появлялась информация о задержании Брутяна вместе с другими фигурантами дела, связанных с подпольным игорным заведением в Москве. Позже сообщалось, что он был отпущен после беседы с правоохранителями.

Ранее Павел Прилучный высказался по поводу запрета на въезд в Латвию, введённого в отношении него местными властями.