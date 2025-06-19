Орнитолог Коблик рассказал, как вести себя при нападении ворон

Кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик рассказал aif.ru, как вести себя при нападении ворон в городе.
Ранее стало известно, что три вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023» Анастасию Антонову во Владивостоке. Девушка гуляла по городу, когда птицы, кружа над ее головой, попытались клюнуть ее и схватить сумку. Антонова испугалась, попыталась убежать от птиц, однако те не отставали. Спас финалистку «Мисс Россия — 2023» прохожий, который отогнал крылатых.
Поведение ворон орнитолог объяснил тем, что они, по всей видимости, защищали свою территорию с гнездом и птенцами, и по какой-то причине увидели в этой девушке угрозу.
«В период гнездования, который приходится как раз на конец весны — начало лета, птицы могут проявлять агрессию. Что касается конкретно ворон, то максимум, что они могут, это нанести царапину, ссадину человеку. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно постараться отойти подальше от предполагаемой их территории, обойти это место, избрать другую дорогу», — отметил Коблик.