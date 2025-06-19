Орнитолог Коблик рассказал, как вести себя при нападении ворон

«В период гнездования, который приходится как раз на конец весны — начало лета, птицы могут проявлять агрессию. Что касается конкретно ворон, то максимум, что они могут, это нанести царапину, ссадину человеку. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно постараться отойти подальше от предполагаемой их территории, обойти это место, избрать другую дорогу», — отметил Коблик.