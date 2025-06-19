Кожевников жёстко раскритиковал «Авангард» из-за борьбы за Рашевского

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в очередной раз жёстко раскритиковал омский «Авангард» из-за борьбы с «Динамо» за форварда Дмитрия Рашевского. Эксперт отметил, что игрок, по его мнению, не использует свой талант в полной мере и не оправдывает ожидания. Кожевников также указал на то, что агент Рашевского активно продвигает его интересы, заявляя в прессе, что игрок мечтает о тренере из НХЛ, который сейчас работает в «Авангарде».