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Кожевников жёстко раскритиковал «Авангард» из-за борьбы за Рашевского

Двукратный олимпийский чемпион усомнился в политике клуба по воспитанию молодых игроков. По его словам, омичи переманивают чужую молодёжь.

Источник: Om1 Омск

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в очередной раз жёстко раскритиковал омский «Авангард» из-за борьбы с «Динамо» за форварда Дмитрия Рашевского. Эксперт отметил, что игрок, по его мнению, не использует свой талант в полной мере и не оправдывает ожидания. Кожевников также указал на то, что агент Рашевского активно продвигает его интересы, заявляя в прессе, что игрок мечтает о тренере из НХЛ, который сейчас работает в «Авангарде».

«Выворачивает карманы клубу!» — выразился Кожевников.

Специалист также отметил, что тренер «Динамо» Игорь Кудашов ранее способствовал развитию карьеры Рашевского. Теперь, по словам эксперта, Кудашову должно быть неприятно читать о том, что его тренерский уровень подвергается сомнению, несмотря на вклад в карьеру игрока.

Кроме того, Кожевников задал вопросы и омскому клубу. Он отметил, что за последние годы из «Авангарда» «сбежали все лучшие воспитанники» — от Грицюка до Трикозова.

«Так почему не воспитываете и не удерживаете свою молодёжь? Почему переманиваете чужую молодёжь? Или, может, ставите задачу не воспитать игроков, а раздуть бюджет?» — спросил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что «Авангард» сделал предложение 24-летнему хоккеисту Дмитрию Рашевскому — игроку «Динамо» предложили контракт стоимостью 195 миллионов рублей сроком на три года.

По информации хоккейных телеграм-каналов, «Динамо» планирует сделать игроку идентичное предложение, после чего обменять его в магнитогорский «Металлург» за денежную компенсацию в размере 150 млн рублей.