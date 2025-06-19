В России больных с онкологией, диабетом и психическими расстройствами внесут в специальный список

В регистр будут вноситься данные о пациентах с различными заболеваниями, что позволит врачам и научным организациям более эффективно анализировать информацию и разрабатывать меры по профилактике и лечению. Среди заболеваний, которые будут отслеживаться, — злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, требующие диспансерного наблюдения, ишемические болезни сердца, хронические обструктивные болезни легких, а также болезни печени, включая те, которые вызваны алкогольной этиологией.