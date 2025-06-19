В России больных с онкологией, диабетом и психическими расстройствами внесут в специальный список

Регистр лиц с отдельными заболеваниями будет впервые создан в России в 2026 году.
Правительство РФ приняло постановление о создании в 2026 году реестра лиц с отдельными заболеваниями, включая онкологические, легочные, сердечно-сосудистые и психические расстройства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Регистр создан впервые и не является дополнением к существующим регистрам. Его цель — совершенствование оказания медицинской помощи населению и координация соответствующей работы субъектов Российской Федерации», — заявили в Минздраве. Цитату приводит ТАСС.
В регистр будут вноситься данные о пациентах с различными заболеваниями, что позволит врачам и научным организациям более эффективно анализировать информацию и разрабатывать меры по профилактике и лечению. Среди заболеваний, которые будут отслеживаться, — злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, требующие диспансерного наблюдения, ишемические болезни сердца, хронические обструктивные болезни легких, а также болезни печени, включая те, которые вызваны алкогольной этиологией.
Дополнительно в список включены состояния, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом. Создание такого регистра станет значительным шагом к повышению эффективности национальной системы здравоохранения и улучшению условий лечения и наблюдения за пациентами с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
Ранее, с сентября 2025 года, в России вводятся новые правила профилактических медицинских осмотров детей и подростков, направленные на оценку репродуктивного и общего здоровья, а также раннее выявление хронических заболеваний и нарушений развития. В дальнейшем подобные обследования станут ежегодными для подростков, начиная с тринадцатилетнего возраста.