Песков: разговор Путина и Трампа на этой неделе ещё не планируется

Очередная телефонная беседа между президентами Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на текущей неделе ещё не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, сейчас нет таких планов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос агентства РИА Новости.
Напомним, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор в субботу. В ходе беседы обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе.
В ночь на воскресенье Трамп заявил, что собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе. Он уточнил, что президент РФ позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Тегерана.