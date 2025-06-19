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Опасный спортзал закрыли по требованию прокуратуры в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске закрыли детский бойцовский клуб «Скорпион», который работал в подвале офисного здания на улице Шумяцкого. Прокуратура провела проверку и нашла сразу несколько серьезных нарушений.

Источник: Соцсети

Оказалось, что тренировки там вел самозанятый спортсмен — тренер краевой сборной. Он арендовал 260 «квадратов» в подвале и решил, что это отличное место для подготовки юных бойцов. Помещение оказалось для детей небезопасным. Эвакуационный выход там один, и тот завален спортинвентарем. Система пожаротушения отсутствует.

Прокуратура подала в суд иск о запрете работы клуба в таких условиях. Суд с этим согласился. Аренду в подвале продлевать не стали, а над тем, как и куда переедет «Скорпион», теперь будут следить надзорные органы, рассказывают в ведомстве.