Опасный спортзал закрыли по требованию прокуратуры в Красноярске

Прокуратура подала в суд иск о запрете работы клуба в таких условиях. Суд с этим согласился. Аренду в подвале продлевать не стали, а над тем, как и куда переедет «Скорпион», теперь будут следить надзорные органы, рассказывают в ведомстве.