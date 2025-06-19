«Не надо тянуть»: Путин дал Украине важный совет

«По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — подчеркнул российский лидер на полях ПМЭФ.