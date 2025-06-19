«Не надо тянуть»: Путин дал Украине важный совет

Президент России Владимир Путин призвал Украину не затягивать с переговорами и начать их на основе стамбульских договоренностей. Он отметил, что Россия готова к диалогу, но условия, предложенные в Стамбуле в 2022 году, были значительно мягче, чем сейчас.
По словам Путина, ситуация изменилась, и если переговоры не начнутся, положение Украины может ухудшиться. Он подчеркнул, что тянуть время не стоит, и призвал к скорейшему началу обсуждений.
«По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — подчеркнул российский лидер на полях ПМЭФ.
Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что российская и украинская стороны готовы возобновить встречи после 22 июня. Президент уточнил, что Россия открыта к продолжению диалога, но переговоры не должны затягиваться на долгий срок. Он предложил сторонам приступить к обсуждению конкретных условий, чтобы двигаться вперед.