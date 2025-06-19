В Дюртюлях власти нарушили жилищные права двух сирот

В башкирском городе Дюртюли восстановили права двух сирот, которые несколько лет не могли получить положенное им по закону жилье. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Как установила проверка, местная администрация включила граждан в список нуждающихся, но не предоставила квартиры после достижения ими совершеннолетия. В результате молодые люди были вынуждены снимать жилье или проживать у знакомых.
Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию выполнить свои обязательства. Инстанция полностью поддержала позицию надзорного органа, и в итоге власти предоставили сиротам благоустроенные квартиры, соответствующие всем санитарным и техническим требованиям.
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