Номинанты в рейтинг Forbes: сколько зарабатывают успешные российские блогеры

Блогеры — одни из самых богатых людей в стране. «Вечерняя Москва» узнала, сколько они зарабатывают в России.
Империя на роликах.
Влад Бумага — видеоблогер родом из Белоруссии. Молодой человек достиг большого успеха относительно быстро — за три года. Сегодня у него — более 10 миллионов подписчиков! Блогер делает развлекательный контент для детей: например, предлагает освоить несколько десятков профессий за сутки. Однако пользователи сети высказывали претензии в адрес Влада Бумаги за то, что он часто копирует ролики своих зарубежных коллег. Впрочем, это не мешает блогеру зарабатывать баснословные суммы. Только в 2019 году Бумага стал вторым по популярности в сети русскоязычным блогером и его заработок достигал почти 8 миллионов рублей ежемесячно! Также зарабатывает Бумага на рекламных интеграциях, продаже собственных сувениров и снеков.
Обеспечила себе будущее.
Четырехлетняя Ева Карпикау стала самой юной номинанткой в рейтинге Forbes «30 до 30» — списке молодых россиян, добившихся успехов в своей сфере. Девочка стала популярна после того, как ее родители начали выкладывать ролики, где она рассуждает, например, о любви или красоте природы. Семья также зарабатывает на рекламных интеграциях — с миллионом подписчиков Карпикау одна реклама может стоить до миллиона рублей!
Любимец зрителей.
Видеоблогер Дмитрий Масленников начал карьеру в 2014 году. Молодой человек снимал разные форматы: от обзоров до мистических видео. Сегодня Дмитрий телеведущий и музыкант. В 2020 году его заработок составил 780 тысяч долларов, или более 61 миллиона рублей!
Вышла из тени мужа.
Оксана Самойлова начинала карьеру, будучи моделью. В 2012 году вышла замуж за рэпера Джигана. А через пару лет создала свой блог. Затем открыла собственный бренд косметики, на котором заработала почти миллиард рублей! Однако звезду уличили в том, что внешний вид своей продукции она скопировала с косметики зарубежной модели Кайли Дженнер. Реклама в блоге девушки стоит миллионы рублей.
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Платные интервью.
Светская журналистка Алена Блин (Жигалова) прославилась своими интервью. На ее канал подписаны более миллиона человек. Пару лет назад в сети прошел слух, что некоторые гости платят ведущей около двух миллионов рублей за возможность появиться в кадре шоу. Однако эта стоимость — для малоизвестных героев. Медийных личностей приглашают бесплатно.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Чернышов, частный пиар-агент, автор подкаста о пиаре:
— Первый и самый очевидный способ заработка — это реклама. Блогеры продают рекламные интеграции в своих постах и видеороликах. Второй способ — инфобизнес. Блогеры создают и продают обучающие курсы, представляющие их личный бренд. Третий способ — продвижение собственного бизнеса или сотрудничество с брендами и участие в совместных проектах. Комплексный подход позволит минимизировать риски и значительно увеличить доходность блога.
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