Номинанты в рейтинг Forbes: сколько зарабатывают успешные российские блогеры

Влад Бумага — видеоблогер родом из Белоруссии. Молодой человек достиг большого успеха относительно быстро — за три года. Сегодня у него — более 10 миллионов подписчиков! Блогер делает развлекательный контент для детей: например, предлагает освоить несколько десятков профессий за сутки. Однако пользователи сети высказывали претензии в адрес Влада Бумаги за то, что он часто копирует ролики своих зарубежных коллег. Впрочем, это не мешает блогеру зарабатывать баснословные суммы. Только в 2019 году Бумага стал вторым по популярности в сети русскоязычным блогером и его заработок достигал почти 8 миллионов рублей ежемесячно! Также зарабатывает Бумага на рекламных интеграциях, продаже собственных сувениров и снеков.